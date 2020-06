1분기 삼성 스마트폰 평균가격 6년 만에 최고치

[아시아경제 조슬기나 기자] 삼성전자의 1분기 스마트폰 평균판매가격(ASP)이 약 6년 만에 최고치를 기록했다.

14일 시장조사업체 스트래티지 애널리틱스(SA)에 따르면 1분기 삼성전자의 스마트폰 ASP는 292달러로 전년 동기(269달러) 대비 8.5%, 전기(242달러) 대비 20.7% 늘었다. 이는 2014년2분기의 297달러 이후 가장 높은 수준이다.

삼성전자의 스마트폰 ASP는 최근 몇년 간 화웨이, 샤오미, 오포, 비보 등 가격 경쟁력을 앞세운 중국 스마트폰 제조사들과의 경쟁이 치열해지면서 2017년 243달러, 2018년 251달러, 2019년 247달러 선에 머물렀었다.

1분기 ASP가 6년 만에 최고치를 기록한 것은 올해 2월 갤럭시 언팩 행사에서 공개된 S20시리즈와 Z플립 덕분이라는 평가다. 특히 두번째 폴더블폰인 갤럭시Z플립은 165만원대로 전작 갤럭시폴드보다 70만원가량 낮은 가격에 출시돼 인기를 끌었다. S20 시리즈 내에서도 최상위 모델인 S20울트라의 판매 비중이 상대적으로 높았던 것으로 전해졌다.

글로벌 스마트폰 시장 매출에서 삼성전자가 차지하는 비중도 1분기 22.1%로 전년 동기(21.7%) 대비 높아졌다. 1위는 애플(37.5%), 3위는 화웨이(13.4%)다.

다만 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 여파로 1분기 글로벌 스마트폰 시장 매출은 전년 동기 대비 13.6% 쪼그래단 769억3200만달러 규모에 그쳤다. 판매량 역시 16.8% 적은 2억7480만대로 집계됐다.

