속보[아시아경제 유현석 기자] 중앙방역대책본부는 14일 오전 0시 기준 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확진자가 34명 늘었다고 밝혔다.

신규 확진자 34명 중 서울 12명, 경기 9명, 인천 9명 등 수도권이 30명이었다. 누적 확진자는 1만2085명이다.

