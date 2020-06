[아시아경제 박종일 기자] 채현일 영등포구청장이 13일 구민 신종 코라나바이러스 감염증(코로나19) 확진자가 발생한 실내 체육시설을 방문해 현장을 살폈다.

채 구청장은 이날 구민 확진자가 발생한 당산2동 피트니스, 양평2동 에어로빅 체육시설을 방문해 방역 상황을 점검, 추가 확산을 막기 위한 후속 조치를 직접 살폈다.

또 구민의 생명과 안전을 지키기 위한 신속하고 체계적인 대응으로 지역감염 차단에 행정력을 총동원할 것을 구 관계자에게 당부했다.

