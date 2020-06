이철우 경북도지사, 청도군에서 '다시 뛰자' 소통 행보

청도군 범군민대책위, 14일 '포스트 코로나-살맛나는 행복청도' 캠페인

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 이철우 경북도지사가 14일 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 큰 타격을 받은 청도지역을 방문, '다시 뛰자 경북' 현장소통 행보를 이어나간다.

이 지사는 이날 청도군민회관에서 열리는 '포스트 코로나-살맛나는 행복청도 만들기' 범군민 캠페인에 참석, 군민들을 위로하고 경제 위기 회복에 대한 최대한의 지원을 약속할 예정이다. 청도군은 도내에서 가장 많은 '코로나19' 확진자 발생 지역이라는 부정적 이미지를 탈피하기 위해 '범군민대책위원회'를 꾸리는 등 지역민들의 결속을 다지기 위해 노력중이다.

이날 캠페인에는 이철우 도지사를 비롯해 이승율 청도군수, 이만희 국회의원, 박기호 군의회 의장, 박권현?김하수?이선희 도의원, 청도군 기관?사회단체장 등으로 구성된 범군민대책위원회 위원 등 250여명이 참석했다.

이 지사는 이날 오전 행사에 참석한 뒤 오후에는 올해 완공된 청도 삼거리~청도교 도로확포장공사 개통행사와 청도시장에서 열린 어울림 장터를 방문한다. 이어 이날 마지막 행보로 6.25참전유공자회 청도군지회를 찾아 참전용사의 희생 정신에 감사의 마음을 전할 예정이다.

이 도지사는 "청도는 도내에서 가장 먼저 코로나 위기를 겪었지만, 이제부터가 중요하다. 청도군은 새마을운동 발상지로서 코로나 이후 경제위기 극복도 새마을정신으로 헤쳐 나가면 살맛나는 행복한 청도를 다시 만들 수 있을 것으로 기대한다"고 전했다.

