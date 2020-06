트럼프 측근 그리넬 전 대사, "볼턴은 대통령에 대항하는 '워싱턴 사람'일 뿐"

[아시아경제 이현우 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령의 측근인 리처드 그리넬 전 독일주재 미국 대사는 회고록 발간을 앞둔 존 볼턴 전 국가안보보좌관에 대해 트럼프 대통령에 반감을 가진 '워싱턴 사람'일 뿐이라고 폄하했다. 트럼프 대통령과 백악관에서는 볼턴 전 보좌관의 회고록 출간 강행이 대선에 영향을 줄지 신경을 곤두세우고 있는 것으로 알려졌다.

13일(현지시간) 미국 보수성향 인터넷매체인 뉴스맥스에 따르면 그리넬 전 대사는 뉴스맥스TV와의 인터뷰에서 "나는 그(볼턴)가 워싱턴 사람이라는 것을 이해하는 것이 매우 중요하다고 생각한다. 그는 워싱턴에 머무르기를 원하고 워싱턴의 일들에 의해 보상받는 사람"이라며 "나는 세상을 그런 식으로 보지 않는다"고 말했다. 이는 볼턴을 트럼프 대통령을 흔들려는 기득권 세력의 시도로 매도하면서 파장을 최소화시키려는 시도로 풀이된다.

그리넬 전 대사의 발언은 트럼프 대통령을 탄핵 위기로 내몰았던 '우크라이나 스캔들'에서부터 북미정상회담에 이르기까지 트럼프 행정부 외교정책의 비화를 상세히 담은 것으로 알려진 볼턴 전 보좌관의 회고록이 출간되면 자칫 대선판을 흔들 뇌관이 될 수 있다는 우려에 따라 나온 것으로 분석된다.

그리넬 전 대사는 "나는 근본적으로 워싱턴에 큰 문제가 있다고 믿는다"며 그곳에서 머무르고 일하는 사람들은 그저 하나의 관료 체제에서 다른 관료 체제로 계속 이동하는 것이라고 말했다. 그는 "그것이 진짜 문제"라며 "워싱턴이 미 국민에게 관심을 기울이는 시스템이 필요하다"고 말했다.

이어 "외부의 관점을 갖는 것이 중요하다고 생각한다"며 "그것이 내가 일찍부터 트럼프 대통령을 지지한 이유이고 트럼프 대통령이 훌륭한 대통령이라고 생각하는 이유"라고 말했다. 이어 트럼프 대통령에 대해 "그는 시스템에 도전하고 아주 새로운 관점을 가져오는 사람"이라고 거듭 강조했다.

