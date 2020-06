[아시아경제 박지환 기자] 13일 진행된 제915회 로또복권 추첨 결과 1등 당첨번호는 '2·6·11·13·22·37'로 결정됐다. 2등 보너스 번호는 '14'이다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr