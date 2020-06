'놀면 뭐하니' 이효리X유재석, 비X이효리 궁합 파국...데뷔곡 각자 작업 후 블라인드 테스트(종합)

[아시아경제 강혜수 기자] 13일 오후 방송된 MBC '놀면 뭐하니'에서는 유재석(유듀래곤), 이효리(린다G), 비(비룡)가 싹3의 데뷔곡을 듣는 모습이 그려졌다.

이날 싹3는 혼성그룹 데뷔를 앞두고 MBTI 성격 유형 검사를 했다. 비는 ESFP로 '자유로운 영혼의 연예인', 이효리는 ENFP로 '재기발랄한 활동가', 유재석은 ISFP로 '호기심 많은 예술가' 타입으로 나왔다.

유재석은 "일을 잘 미루고 결단력 없으며 사람을 좋아하지만 만나는 건 싫어한다. 그래도 만나면 잘 논다"등의 분석이 나왔다. 비는 "관종끼 많고 주목받는 거 좋아하며 학교나 직장에서 나를 모르는 사람이 없다"라는 분석으로 모두의 공감을 샀다. 이효리는 "긍적적이고 낙척전이며 인싸인 경우가 많다. 새로운 인간관계에 두려움이 없으며 의외로 내향적이며 독립적이다"라는 결과가 나왔다.

세 멤버는 각자의 분석에 대해서 고개를 끄덕였지만, 성격 궁합에서 유재석 ISFP와 이효리 ENFP 궁합과 비 ESFP와 이요리 ENFP가 모두 '파국'으로 나와 웃음을 자아냈다.

싹3 멤버들은 한 작곡가의 요청으로 랩 오디션도 가졌다. 비가 솔리드 '나만의 친구'를 부르다가 노래 파트까지 불러버리자, 이효리와 유재석은 "욕심이 많다"면서 "솔로하던 버릇 못고치면 그룹 못한다"는 지적을 받았다.

이어 싹3는 데뷔곡 1차 후보곡 데모 버전을 블라인드 테스트로 들어봤다. 'Cool한 사이'는 이효리와 비가 과거에 "사귈수도 있었다"라고 말한 것에서 영감을 얻은 곡이었다. 이효리는 들으면서 "멜로디랑 가사가 눈물나려고 한다"는 감상을 남겼다.

하지만 세 사람이 모두 만족한 노래는 'ORE ORE'였다. 들으면서 내내 세 사람은 "훅이 좋다", "하우스 느낌이다"등 긍정적인 반응을 쏟아냈다. 특히 "옛날과 요즘을 적절히 섞은 느낌"이라며 "지금까지 곡 중 가장 좋다"고 평했다.

블라인드 테스트를 마친 싹3는 각자 원하는 스타일의 곡을 만들어서 최종적으로 결정하자고 뜻을 모았다. 유재석은 뮤지를 찾아가 근황을 전하며 "네 도움으로 작곡을 하고 싶다"고 털어놨다. 뮤지는 "너무 하고 싶다"며 오케이했다.

유재석은 "여름 댄스 음악은 오프닝 3초 안에 결정된다. 강력한 도입부가 필요하단 얘기다"며 뮤지에게 바로 그 오프닝을 보여달라고 요구했다. 그러자 뮤지는 바로 "실제 90년대 쓰였던 비트"라며 여러 음을 선보였고, 유재석은 "당다다당 할거냐 말거냐"며 의욕을 불태웠다.

이효리는 90년대 음악을 좋아하는 현재 가장 핫한 프로듀서 코드쿤스트에게 갔다. 특히 "린다G는 세야 한다. 지려야 한다"며 솔로에 대한 욕심을 감추지 않았다.

비는 시무 20조 중 '프로듀싱'과 '브뤳킷다운' 금지 항목을 어긴 채 다비치 '8282', EXO 'Call Me Baby' 등을 작곡한 이현승과 작업, 결과에 대한 궁금증을 더했다.

