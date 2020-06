[아시아경제 박지환 기자] 일본에서 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확진자의 의무 입원 격리 기간이 단축됐다.

13일 요미우리신문에 따르면 일본 후생노동성은 코로나19 감염자 중 증상이 없거나 가벼운 사람이 빨리 퇴원할 수 있도록 하는 방향으로 관련 기준을 개정했다.

새 기준에서는 유전자증폭(PCR) 검사에서 양성으로 나온 무증상 감염자의 경우 검체 채취일 기준으로 10일 후에도 문제가 없으면 퇴원할 수 있도록 했다. 기존까지는 14일간 의무적 입원 조치가 이뤄졌다.

이에 따라 외국에서 들어오는 일본인과 외국인들에게 사실상 강제하고 있는 14일간의 대기 기간 단축 조치도 이어질 것으로 예상된다.

현재 일본 정부는 해외에서 들어오는 모든 사람들을 대상으로 원칙적으로 14일간의 대기와 대중교통 이용 자제를 요구 중이다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr