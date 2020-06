속보[아시아경제 김가연 기자] 도쿄 도내에서 13일 신종 코로나 바이러스(코로나 19) 감염자가 24명 더 늘었다. 13일 일본 요미우리 신문 등에 따르면, 도쿄도 내 코로나 19 확진자가 24명 추가됐다. 하루 감염자가 20 명이 넘는 것은 3일 연속이다. 이로써 도쿄 누적 감염자 수는 5497명이 됐다.

김가연 기자 katekim221@asiae.co.kr