강남 어학원 확진자 중랑구 헬스장 방문..."동시간대 이용자 200여명"

[아시아경제 박지환 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 집단감염이 발생한 강남구 어학원 수강생이 중랑구의 헬스장 등 운동시설을 방문한 것으로 알려지면서 연쇄 감염 우려가 커지고 있다. 확진자와 헬스장에서 동시간대 이용자 수가 200명이 넘는 것으로 파악됐다.

13일 중랑구청에 따르면 전날 확진된 26세 남성(중화2동, 관내 25번)은 11일 확진된 중랑구 24번(26세 남성, 신내2동) 확진자와 한 운동 시설에서 접촉해 감염된 것으로 파악됐다.

중랑 25번 환자는 지난 9일과 10일 각각 오전 10시부터 11시 30분까지 묵동의 체육시설 '크로스핏블루라군'에 있었고 마스크를 착용하지 않은 채 운동을 했다.

중랑 24번 환자 역시 9일 오전 9시 40분부터 11시 사이에 같은 '크로스핏블루라군'에 있었고, 운동할 때 마스크를 착용하지 않았다. 중랑 24번과 25번은 '크로스핏블루라군에서 한 시간 가량 운동시간이 겹친다.

중랑 24번은 8일 오전에도 해당 운동시설을 이용했던 것으로 알려졌다. 집에서 이곳을 오갈 때마다 서울 공공자전거 '따릉이'를 이용했다. 일요일인 7일 오전 11시부터 12시 40분까지는 신내동 '동일교회'에 머물렀다. 동시간대 교회 방문자는 135명이다.

중랑 24번은 강남구 프린서플어학원 수강생으로, 이 학원에서 확진자가 나온 후 9일 밤 증상이 나타나자 10일 검사를 받고 11일 양성 판정을 받았다.

그 역시 강남구 프린서플어학원 확진자인 강원 춘천시 9번 확진자의 접촉자로 확인돼 10일 검사 후 11일 양성 판정을 받았다. 그는 지난 7일 오후 4시 55분부터 6시까지 면목동 '고투헬스장'을 다녀온 것으로 확인됐다.

해당 어학원에서는 지난 9일 역삼동 명성하우징 근무자이면서 어학원 수강생인 20대 여성이 처음 확진된 이후 11일까지 같은 학원생 7명이 추가로 확진돼 총 8명의 확진자가 발생했다.

경기도 남양주시에서도 서울 강남구 어학원 관련 접촉자에 의한 코로나19 확진자가 발생했다. 남양주시는 이날 진접읍 신도브래뉴아파트에 거주하는 A씨(28)가 코로나19 확진 판정을 받았다고 밝혔다. 남양주시에 따르면 A씨는 헬스장(휘트니스풀바디)를 며칠 간 반복적으로 다녀왔고, 자택 근처의 카페(텐페이지)를 이용했다.

현재 A씨가 들른 카페와 헬스장에 대해서는 이틀간 폐쇄조치가 내려졌으며, 밀접 접촉자인 어머니에 대해서는 검사가 진행 중이다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr