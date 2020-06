北 "비핵화라는 개소리는 집어치워라"(종합)

권정근 북한 외무성 미국담당 국장 담화

남한 중재자 노력에 "낄 데 안 낄 데 가리라"

"미국의 위협 맞서 우리의 힘 계속 키울 것"

"우린 2년전과 많이 변했고 무섭게 변할 것"

북한 권정근 외무성 미국담당 국장이 13일 담화를 내고 남한의 북·미 비핵화 협상 중재자 역할을 맹비난하며 "비핵화라는 개소리는 집어치우는 것이 좋다"고 밝혔다.

권 국장은 이날 조선중앙통신을 통해 발표한 담화에서 "우리는 미국이 가해오는 지속적인 위협을 제압하기 위해 우리의 힘을 계속 키울 것이며 우리의 이러한 노력은 바로 이 순간에도 쉬임없이 계속되고 있다"며 이같이 주장했다.

그는 "우리를 상대하려면 많은 고심을 하고 다른 방법을 찾아 접근해야 할 것"이라면서 "우리는 2년전과도 많이 변했고 지금도 변하고있으며 계속계속 무섭게 변할 것"이라고 강조했다.

권 국장은 한국 정부의 비핵화 중재자 노력에 대해 "아무리 축에 끼우고 싶어도 이쯤되고보면 끼울데 안 끼울데를 가려보아야 하지 않겠는가"라면서 비난했다.

그는 "?12일 남조선 외교부 당국자가 조미(북·미)대화의 조속한 재개를 위해 지속적으로 노력할 것이라느니, 조선반도의 완전한 비핵화와 항구적인 평화체제구축을 위한 노력은 계속되여야 한다느니 하면서 주제넘게 떠벌이였다"고 주장했다.

이어 "조미사이의 문제와 더우기는 핵문제에 있어서 논할 신분도 안되고 끼울 틈도, 자리도 없는 남조선당국이 조미대화의 재개를 운운하고 비핵화에 대하여 제멋대로 해석하면서 말같지도 않은 헛소리를 치고있는데 참 어이없다"고 했다.

권 국장은 "바로 1년전에도 어울리지 않는 체모로 꼴불견스럽게 놀아대지 말고 조미사이에서 썩 빠지라고 충고를 준 것으로 기억되는데 지금까지도 끼여들 명분을 찾아보려는 아래동네사람들의 모습이 너무나도 가긍하고 초라하다"고도 했다.

그는 "일러두건대 지금 조미대화가 없고 비핵화가 날아난 것은 중재자가 없어서가 아니"라면서 "굳이 그 이유를 남쪽동네에서 즐겨쓰는 말대로 설명한다면 비핵화를 위한 '여건조성'이 안되였기 때문"이라고 강조했다.

권 국장은 "비핵화가 실현되자면 어떤 조건이 성숙되여야 하고 얼마나 많은 산들을 넘어야 하는지 그 개념조차 모르는 팔삭둥이들이 맹물마시고 트림하듯이 그 와중에도 앵무새처럼 비핵화를 운운해대는 꼴을 보면 이렇게도 아둔한가 하는 생각을 금할 수 없다"고 했다.

외교부 당국자는 전날 북한 리선권 외무상이 '미국에 맞서 힘을 키우겠다'는 내용의 담화를 발표한 것과 관련, "정부는 북·미대화의 조속한 재개와 남북관계의 발전을 위해 지속적으로 노력해 나갈 것"이라고 밝힌 바 있다. 이 당국자는 "한반도의 완전한 비핵화와 항구적 평화체제 구축을 위한 노력은 계속돼야 한다"고 덧붙였다.

한편 권 국장은 북한의 대미라인 '공격수'로 꼽히는 인물이다. 권정근은 지난해 2월부터 10월까지 외무성 미국담당 국장 직함으로 대미·대남 입장을 발표해왔다. 그러나 지난해 10월 스톡홀름 북·미 비핵화 실무협상 즈음에는 국장 자리를 조철수에게 넘겨주고 국장급보다 한단계 위에 있는 외무성 순회대사로 자리를 옮겼다. 그러다 다시 반년만에 외무성 미국담당 국장으로 복귀한 사실이 지난 11일 담화를 통해 확인됐다.

당시 담화에서는 미국을 향해 남북 관계에 참견하지 말라면서 "끔찍한 일을 당하지 않으려거든 입을 다물고 제 집안 정돈부터 잘하는 것이 좋을 것"이라고 경고했다.

권 이날 북한 관영 매체 조선중앙통신 기자의 물음에 답하는 형식을 통해 "북남관계는 철두철미 우리 민족 내부 문제로서 그 누구도 이에 대해 이러쿵저러쿵 시비질할 권리가 없다"고 주장했다.

그는 "미국 정국이 그 어느 때보다 어수선한 때에 제 집안일을 돌볼 생각은 하지 않고 남의 집 일에 쓸데없이 끼어들며 함부로 말을 내뱉다가는 감당하기 어려운 좋지 못한 일에 부닥칠 수 있다"고 위협했다.

권 국장은 더 나아가 "끔찍한 일을 당하지 않으려거든 입을 다물고 제 집안 정돈부터 잘하라"며 "그것이 미국의 이익에 부합하는 것은 물론 당장 코앞에 이른 대통령 선거를 무난히 치르는 데도 유익할 것"이라고 경고했다.

