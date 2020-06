여름가전 '쿨' 이벤트…'반값 할인' 고객만족

[아시아경제 김대섭 기자] 여름철 가전업체들의 '쿨' 이벤트가 잇따르고 있다. 올해 여름은 예년보다 무더위가 빨리 시작되고 '슈퍼 폭염'이 예상되는 가운데 생활가전업체들의 마케팅 경쟁도 치열하다.

13일 업계에 따르면 원봉은 루헨스 브랜드를 통해 '필터샤워기 반값 할인 프로모션'을 실시한다. 온라인 루헨스몰에서 '비타민 샤워기'와 '정수필터 샤워기'를 구매하면 50% 반값 할인 혜택을 제공한다.

또 샤워기 수전용 정수 필터, 세탁기 정수 필터, 비타민 샤워기 테라피 필터 3종(라벤더·라임·로즈), 리필 필터류 등의 제품은 최대 35% 할인된 가격으로 판매한다. 반값 할인 프로모션에 대한 자세한 내용은 루헨스 홈페이지에서 확인할 수 있다.

코웨이는 오는 26일까지 검색 퀴즈 이벤트를 실시한다. 최근 출시한 '아이스 정수기' 광고 영상을 보고 빈칸에 공통으로 들어갈 숫자를 기재하면 된다. 퀴즈 참여는 네이버에서 '코웨이 얼음정수기'를 검색해 퀴즈 이벤트 페이지에 접속하면 된다.

코웨이 공기청정기(모델명 AP-1019D), BHC 기프티콘, 스타벅스 아메리카노 기프티콘 등을 경품으로 제공한다.

교원그룹은 웰스 브랜드를 통해 전자랜드와 함께 3대 가전 제품 구매 시 정기 제품 관리를 결합한 케어 서비스를 선보였다. 에어컨, 세탁기, 건조기 구매자를 대상으로 서비스를 제공한다.

제품 구매 시 비용 1회 납입만으로 에어컨 2년, 세탁기와 건조기 3년 정기 관리 서비스를 6개월마다 받을 수 있다. 친환경 세정제를 이용한 오염 케어, 부속품 세척, 필터 청소, 고온 스팀 및 자외선(UV) 살균 등의 서비스를 기본으로 제공한다.

업계 관계자는 "여름 시즌에 대비해 소비자에게 새로운 혜택을 제공하는 이벤트가 마련되고 있다"고 말했다.

