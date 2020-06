대학과 자치단체 만나 지역발전을 논한다

동의대, 동구·부산진구와 지역발전 포럼 통해 협력

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 대학은 지역사회를 위해, 지역은 대학을 위해 무엇을 할 것인가?

이런 질문에 대한 답을 부산 동의대에서 찾으면 된다. 이 대학은 부산지역 2개 자치구와 포럼을 통해 지역사회와의 협력 방안을 찾고 있다.

동의대와 부산 동구의 지역발전 포럼은 대학과 지역사회의 가치 공유를 통해 동반 성장과 발전을 목표로 2017년 10월에 창립됐다.

포럼에는 지역 시민사회 단체와 주민들이 참여해 현안에 대해 함께 토의하고, 발굴된 과제를 대학 연구팀이 용역을 맡는다.

12일 동의대에서 열린 2020 동구 지역발전 포험에 동의대 공순진 총장과 이임건 동의대 LINC+사업단장, 최형욱 동구청장과 지역발전포럼 위원들이 참석하였으며, 동의대 건축학과 신병윤 교수가 ‘노후아파트와 빈집 활용 방안’을 주제로 특강을 진행했다.

특강에 이어 지역발전을 위한 다양한 의견 교환과 지역발전 연구 후보과제를 도출하였으며, 오는 7월 중에 동의대 내부 연구자 공모를 통해 지역발전 연구가 수행될 예정이다.

동의대는 지난 2017년부터 부산진구와도 지역발전포럼을 열어 지역 현안에 대해 문제 해결과 상생 노력을 해오고 있다. 오는 19일에는 동의대에서 ‘2020 부산진구 지역발전포럼’을 연다.

