"얇아지는 여름날, 숨기며 멋낸다"...팬츠레깅스 인기

[아시아경제 조유진 기자] 생활 속 거리두기로 집 근처에서만 돌아다니는 사람이 늘면서 레깅스 패션이 인기를 얻고 있다. 레깅스 트렌드는 따라가고 싶지만 고스란히 드러나는 바디라인에 부담을 느끼는 소비자들을 위한 대안으로 팬츠레깅스 출시도 잇따르고 있다.

하이퍼포먼스 스포츠 브랜드 다이나핏은 팬츠레깅스 ‘플래쉬 결합형 타이츠’를 선보였다. 여성용은 레깅스에 3부 길이의 반바지를 결합하고 남성용은 이보다 조금 긴 4부 반바지를 더했다. 레깅스에 반바지가 더해져 드러나는 바디라인은 가려주고 다리는 더욱 길어 보이는 장점이 있다. 스타일링 폭이 넓은 블랙 컬러에 재귀반사 포인트를 적용해 야간 운동 시 안전도 확보할 수 있다.

휠라 스튜디오는 경량 우븐 레깅스 반바지 투인원 제품인 ‘레깅스 우븐 숏 쇼츠’를 내놨다. 레깅스 앞쪽에 로고 포인트를 활용해 데일리 패션 아이템으로도 적합하다. 벨트 부분에는 스트링 조절이 가능하도록 해 사이즈에 맞게 착용 가능하다. 부드럽고 신축성이 좋은 원단으로 편안한 착용감을 물론 우수한 복원력을 자랑한다.

언더아머의 남성용 레깅스인 ‘러쉬 심리스 레깅스’와 함께 매치할 수 있는 ‘스트레치 우븐 쇼츠’를 선보였다. 러쉬 심리스 레깅스는 엔지니어드 메쉬를 사용한 부드러운 니트 소재에 무봉제 방식으로 쓸림이 없으며, 흡습속건 소재를 사용했다. 스트레치 우븐 쇼츠는 레깅스 위에 겹쳐 입어 바디라인이 돋보이는 부담감을 덜어주는 것은 물론, 냄새 방지 기술이 악취를 유발하는 미생물의 증식을 억제한다. 오픈형 핸드 포켓과 측면에 지퍼가 달린 안전 포켓이 있어 간단한 소지품을 수납할 수 있다.

안다르는 남성용 레깅스와 짧은 반바지를 포함한 ‘안다르 맨 캡슐 컬렉션’을 선보였다. 레깅스에 덧입거나 단벌로 착용하는 등 다양한 스타일로 활용할 수 있는 ‘에어스트 쇼츠’를 함께 구성했다. 업계 관계자는 “가까운 곳에 외출할 때 착용하는 ‘원마일웨어’가 소비자들의 주목을 받고 있는 만큼, 편안하게 입을 수 있는 레깅스 열풍은 당분간 계속될 것으로 보인다”며, “업계 역시 레깅스를 활용한 애슬레저룩을 부담 없이 즐기고 싶은 소비자들을 겨냥한 팬츠레깅스로 시장 공략에 더 적극적으로 나서고 있다”고 말했다.

