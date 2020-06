용인 '새로운 경기도립정신병원' 11일 문열어…50병상

[아시아경제(용인)=이영규 기자] 경기도립정신병원이 '새로운 경기도립정신병원'으로 이름을 바꾸고 11일 개원했다.

새로운경기도립정신병원은 용인시 기흥구에 위치한 옛 서울시립정신병원 건물을 임차해 새롭게 리모델링한 뒤 문을 열었다.

지하 1층, 지상 5층 규모로 50병상을 갖추고 있으며 정신과 의사 5명ㆍ가정의학과 의사 1명 등 6명의 의사와 간호사, 약사 등 총 53명이 근무한다. 병원 운영은 경기도의료원이 맡는다.

앞서 도는 지난해 5월 정신질환자의 응급치료 강화와 대응을 위한 사회안전망 구축 등의 내용을 담은 '정신질환자 관리체계 강화방안'을 발표하고 기존 경기도립정신병원의 기능을 강화해 재개원하는 방안을 마련했다.

새로운 경기도립정신병원은 24시간 정신건강의학과 전문의가 상주하며 중증정신질환자의 응급ㆍ행정입원이 가능한 대응체계를 구축해 치료 사각지대를 최대한 없앨 예정이다.

다수의 정신병원에서 관행적으로 진행했던 격리, 강박 등의 처치 대신 인권을 존중하는 입원치료를 시행하며, 조속한 지역사회 복귀를 돕는 회복지원 프로그램도 병행한다.

또 지역사회 정신건강 관리의 중심으로서 '정신건강 위기대응센터' 역할을 맡는다. 정신건강위기대응센터는 국내에 처음 도입되는 개념으로 급성 정신질환으로 위기에 처한 심리ㆍ사회적 약자들에 대한 집중 단기 치료 후 사회 복귀를 지원하는 서비스다.

도는 당초 3월 중 개원할 예정이었으나 코로나19 확산으로 감염에 취약한 정신 응급환자 치료를 위해 '24시간 정신응급환자 코로나19 선별진료소'를 우선 운영하면서 개원을 연기했다.

김성수 새로운 경기도립정신병원장은 "새로운경기도립정신병원은 차별화된 정신건강 서비스 제공을 최우선으로 하며, 24시간 응급대응체계를 통한 정신응급 사각지대 해소로 경기도민의 더 건강하고 안전한 생활을 뒷받침하도록 노력하겠다"고 강조했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr