[아시아경제 오주연 기자] 크리스탈 크리스탈 083790 | 코스닥 증권정보 현재가 16,150 전일대비 150 등락률 +0.94% 거래량 2,386,901 전일가 16,000 2020.06.12 15:12 장중(20분지연) close 은 신경병증 진통소염 복합제 CG-651(Polmacoxib+Pregabalin) 임상1상 시험 종료보고서를 제출했다고 12일 공시했다. 회사 측은 "세계 진통제 시장은 약 55조원 이상의 규모로, 향후 인구 고령화 및 지속적 신제품 출시에 따라 연평균 4%의 성장률을 보일 것으로 예측되고 있다"고 언급했다.

다만 임상시험 약물이 의약품으로 최종 허가 받을 확률은 통계적으로 약 10% 수준으로 알려져 있다면서 수시공시 및 사업보고서 등을 통해 공시된 투자 위험을 종합적으로 고려해 신중히 투자해야한다고 언급했다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr