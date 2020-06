마포구청사 밖 무인민원발급기 설치...비대면 서비스 강화

초본, 토지, 건축, 국세, 지방세 등 관련 증명서 지문인식 통해 50% 감면

[아시아경제 박종일 기자] 마포구(구청장 유동균)는 최근 민원실 내 대면접촉을 최소화하고 언제든 편리하게 민원서류를 발급받을 수 있는 무인민원발급기 1대를 청사 밖 옥외 부스에 설치했다.

그동안 구청 업무시간 외에 민원서류 발급을 위해서는 출입문의 벨을 누른 후 청사 내로 진입해야 했던 번거로움이 있었다.

최근 구청사 밖 옥외 부스에 설치된 무인민원발급기는 평일 야간이나 공휴일 등 시간과 관계없이 365일 24시간 언제든 민원서류 발급이 가능해 주민들의 민원 편의 향상에 도움이 될 것으로 기대된다.

설치된 무인민원발급기는 시각 장애인을 위한 음성안내 시스템과 점자라벨, 이어폰 소켓 등 다양한 편의기능을 갖췄으며, 휠체어를 이용하는 주민도 쉽게 접근 가능한 경사로 출입구와 자동문 등을 완비했다.

또, 부스 내부에는 방범용 CCTV와 냉·난방시스템이 함께 설치돼 주민들이 쾌적하고 안전한 환경에서 발급기를 이용할 수 있도록 했다.

무인민원발급기를 이용하면 주민등록등·초본, 토지, 건축, 국세, 지방세 등 관련 증명서를 신분증 없이 지문인식을 통해 50% 감면된 수수료로 발급받을 수 있다.

구는 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)로 인해 비대면 서비스가 일상화되고 있는 최근 대면접촉을 최소화하는 옥외 무인민원발급기의 이용률이 점차 높아질 것으로 예상하고 있다.

유동균 마포구청장은 “무인민원발급기 옥외 설치로 누구든 시간에 구애받지 않고 편리하게 민원 서비스를 이용할 수 있게 됐다”며 “앞으로도 주민들에게 보다 편리한 민원행정 서비스 제공을 위해 노력하겠다”고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr