재계 "'차이나+α 전략' 통해 中의존도 낮춰야"

제1차 '대한상의 통상 포럼' 개최

"글로벌 공급망, 지역·다변화 재편"

[아시아경제 이동우 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사태 이후 생산거점의 다변화를 통해 글로벌 가치사슬의 붕괴 위기를 분산시켜야 한다는 주장이 나왔다. 특히 우리 기업은 ‘차이나 플러스알파(China+α)’ 전략을 수립해 중국 의존도를 낮춰야 한다고 강조했다.

대한상공회의소는 12일 오전 서울 시청 인근 식당에서 법무법인 광장 통상연구원과 공동으로 ‘제1차 대한상의 통상포럼’을 열고 포스트코로나 시대의 글로벌 통상 환경에 대한 전망을 논의했다.

정철 대외경제정책연구원 선임연구위원은 이 자리에서 포스트코로나 시대의 세계 산업구조는 지역화와 다핵화가 동시에 일어날 것이라고 주장했다.

정 선임연구위원은 “코로나19 대유행의 결과로 탈세계화가 가속화되면서 글로벌 가치사슬 둔화가 촉진되고 있다”며 “각국 정부와 기업들이 효율성보다 안정성에 무게를 두면서 핵심산업의 생산공정을 국내화하거나 분산시키는 방향으로 조정할 것”이라 분석했다.

특히 글로벌 선진국을 중심으로 중국에 과도하게 집중된 가치사슬 리스크를 관리하려는 움직임이 전 세계적으로 감지되고 있다고 설명했다. 정 선임연구위원은 “비대면경제 활성화와 기술패권 경쟁 심화가 더해지면서 글로벌 가치사슬이 재편될 것”이라고 전망했다.

실제 코로나19 사태 이후 글로벌 공급망은 지역적이고 다변적인 두 가지 형태로 재편하고 있다. 생산지와 소비지역 인근에 거래처를 확보해 특정 국가에 대한 의존도를 줄여 리스크를 분산하겠다는 전략이다.

우리 기업들 또한 코로나19 사태와 같은 보건 위험과 지정학적 리스크를 고려해 중국 의존도를 전략적으로 조정해야 한다는 데 공감했다. 다만 주요 산업에서 당장 중국을 대체할 공급지 확보가 어렵다는 점을 인정해 중장기적으로 다양한 생산 거점을 확보하는 ‘China+α’ 전략이 필요하다고 입을 모았다.

우태희 대한상의 상근부회장은 “코로나19 사태로 세계 각국이 안보를 이유로 경제에 개입하거나 통상규범을 자의적으로 해석하고 있다"며 "우리 통상당국의 선제 대응과 기업의 면밀한 전략 수립이 필요하다”고 말했다.

한편 최석영 법무법인 광장 고문은 미중 통상갈등이 다시 격화될 수 있다고 예측했다. 최 고문은 “코로나19 유행에 대응하는 과정에서 각국이 외국인 입국 제한, 의료장비 수출통제, 자국 기업에 대한 보조금 지급 등 자국 위주의 일방적 조치를 취했다”면서 다자주의 위축과 정부의 시장개입 확대가 코로나19 피해에 대한 양국의 책임문제로 옮겨붙을 수 있다고 설명이다.

이날 포럼은 주최기관인 대한상공회의소, 법무법인 광장 통상연구원을 비롯해 여한구 산업부 통상교섭실장, 안덕근 서울대 국제대학원 교수, 이형우 삼성전자 상무, 김경수 현대자동차 부사장, 한수미 SK E&S 전략사업기획본부장 등 정부·학계·산업계 전문가 12명이 참석했다.

