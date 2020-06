[오늘날씨] 전국 30도 웃도는 여름 날씨…남부 지방 소나기

[아시아경제 김슬기 인턴기자] 금요일인 12일은 전국이 30도를 웃도는 여름 더위가 계속 될 가운데 남부 지방에 오후 한때 소나기가 내리겠다.

기상청은 "폭염특보가 발효중인 일부 강원영서남부와 경북내륙에는 체감온도가 33도 이상 오르는 곳이 있어 매우 덥겠다"라며 "건강관리와 농업, 축산업, 산업 등에 피해가 없도록 각별히 유의해야겠다"라고 말했다.

12일 아침 최저기온은 △서울 21도 △대전 22도 △대구 23도 △부산 21도 △전주 21도 △광주 21도 △청주 22도 △춘천 20도 △강릉 20도 △제주 21도 △울릉도·독도 20도 등이다.

이날 낮 최고기온은 △서울 30도 △대전 30도 △대구 32도 △부산 26도 △전주 30도 △광주 30도 △청주 30도 △춘천 31도 △강릉 28도 △제주 26도 △울릉도·독도 24도 등이다.

한편 미세먼지 농도는 원활한 대기 확산으로 대기 상태가 전 권역에서 '좋음'~'보통'으로 예상된다.

