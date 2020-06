회사채ㆍCP 매입기구(SPV) 설립 前 선매입

저신용등급 포함해 기업 채권시장 지원망 구축

[아시아경제 조강욱 기자] KDB산업은행은 정부의 저신용등급 포함 회사채ㆍCP 매입기구(SPV) 설립 방안 취지가 구현될 수 있도록 SPV 설립에 앞서 '저신용등급 회사채ㆍCP 선매입' 프로세스를 시작한다고 11일 밝혔다.

이는 SPV 관련 예산안(제3차 추경) 통과를 위한 국회 일정 및 설립 절차 감안 시, 정책공백을 최소화하기 위한 조치이다.

이를 위해 KDB산업은행은 지난 5일 저신용등급 회사채ㆍCP 매입을 위한 내부 절차를 승인했고 10일부터 선매입을 실행했다.

KDB산업은행 관계자는 "이번 선매입 개시로 저신용등급까지 포괄하는 기업 채권시장 전반에 대한 지원망이 구축ㆍ가동될 것"이라고 말했다.

조강욱 기자 jomarok@asiae.co.kr