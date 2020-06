[아시아경제 김유리 기자] 한국부동산산업학회는 지난 10일 강원대학교 60주년 기념관에서 학술세미나를 개최하고 제6대 회장에 조인창(사진) 명지대학교 부동산학과 명예교수를 선임했다고 11일 밝혔다. 신임 조 학회장의 임기는 2022년 6월까지다.

조 학회장은 강원대에서 부동산학 박사학위를 취득, 2019년까지 명지대 부동산대학원 부원장으로 재직했다. 지금은 명지대 명예교수이자 명지공간개발 대표이사다. 전임 정희남 학회장(전 국토연구원 토지주택실장)은 명예회장으로 추대됐다.

한편 학술세미나는 '강원도 지역발전 및 남북협력 기반 조성을 위한 거버넌스 구축 방안'이라는 주제로 통일강원연구원과 공동으로 열렸다. 2009년 창립된 학회는 부동산산업의 이론적 토대 마련과 학계·산업계·행정계와의 연대를 강화해 부동산산업의 발전을 위한 역할을 수행하고 있다.

