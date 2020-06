구리시, 코로나 피해 '소상공인'에 최대 100만원 지원

[아시아경제(구리)=이영규 기자] 경기 구리시가 코로나19 여파로 매출 급감 등 어려움을 겪고 있는 소상공인에게 점포 재개장 및 경영 정상화에 필요한 비용을 지원한다.

지원 대상은 지난해 12월31일 이전 구리시에 사업자등록을 하고 연매출 기준 2억원 이하 점포 중 코로나19로 올 1월 대비 80%이상 매출이 급감(사실상 휴업)한 영세 소상공인이다.

구리시는 예산이 한정된 만큼 매출 감소율이 큰 점포 순으로 우선 지원하고, 유흥 및 도박 사행성 업종, 비영리사업자, 무등록사업자 등은 지원 대상에서 제외하기로 했다.

시는 자격 요건을 갖춘 54개 점포를 추려 최대 100만원을 지원한다.

지원 점포는 점포 재개장에 필요한 재료비, 홍보ㆍ마케팅비, 공과금ㆍ관리비에 지출한 비용을 지원받을 수 있다. 단 인건비와 임대료는 제외된다.

시는 홈페이지를 통해 오는 15일부터 26일까지 온라인 신청을 받는다.

온라인 신청이 어려운 경우 오는 22일부터 26일까지 코로나19 예방수칙을 준수해 방문 접수하면 된다.

안승남 구리시장은 "코로나19로 어려움에 처한 영세 소상공인에게 이번 지원 사업이 큰 힘이 됐으면 한다"고 밝혔다.

