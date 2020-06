[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도교육청은 사립유치원을 사들여 공립으로 전환하는 '건물매입형 공립유치원'(매입형유치원) 공모에 도내 15개 유치원이 신청했다고 11일 밝혔다.

매입형유치원은 공립유치원 취학률을 높이고 유아교육 공공성 강화를 위해 지난해 전국적으로 도입됐다.

교육 당국은 일정 요건에 맞는 사립유치원 건물과 부지를 매입해 정비한 뒤 공립으로 전환한다.

경기교육청은 지난해 14개 매입형유치원을 선정한 뒤 내부 리모델링 및 교원 배치, 원아 모집 등을 거쳐 지난 3월 공립유치원으로 새로 개원했다.

경기교육청은 매입형유치원 선정위원회 심사와 교육부 자문을 거쳐 오는 8월 중 최대 12곳을 선정할 계획이다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr