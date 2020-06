케이카, 온라인 중고차 구매 시 '100만원 페이백' 추첨 이벤트

[아시아경제 우수연 기자]국내 최대 직영중고차 기업 K Car(케이카)는 온라인 결제 고객을 대상으로 300만원 상당의 경품 증정 이벤트를 실시한다고 11일 밝혔다.

온라인 중고차 구매 강화를 위해 도입한 '맞춤형 즉시결제 시스템' 론칭 100일을 맞아 시행되는 이번 이벤트는 오는 16일 자정부터 30일까지 15일간 진행된다. 케이카의 온라인 중고차 구매 서비스 '내차사기 홈서비스'로 직영 중고차를 구매할 때 상담원 도움없이 맞춤형 즉시결제로 차량을 결제하면 자동으로 응모가 완료된다.

이 중 100번째 구매 고객(1명)에게는 차량 구매금액과 상관없이 100만원을 현금으로 돌려주는 페이백 혜택을 제공한다. 또 추첨을 통해 70만원 상당의 갤럭시 탭 6S(1명), 갤럭시 워치 액티브2(1명), 주유상품권 10만원권(3명) 등 풍성한 경품을 증정한다.

케이카는 지난 3월 업계 최초로 현금, 카드, 대출 등 원하는 결제 방식을 선택해 바로 결제하는 맞춤형 즉시결제 시스템을 도입했다. 온라인에서 24시간 현금, 카드 결제는 물론, 케이카 할부 이용을 위한 대출 심사 및 승인까지 한 번에 진행할 수 있다. 또한 원하는 결제수단을 2개 이상 선택해 복합적으로 결제할 수 있다.

당첨자는 다음달 9일 홈페이지를 통해 발표될 예정이며, 온라인 결제 진행 중 상담원을 통해 결제를 완료할 경우 이벤트 대상에서 제외된다. 이벤트에 대한 보다 자세한 내용은 케이카 홈페이지 및 SNS 채널을 통해 확인할 수 있다.

