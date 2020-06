정부, 캠코 중심 '2조+@' 자산매입 프로그램 가동

[아시아경제 김효진 기자] 정부가 한국자산관리공사(캠코)를 중심으로 '2조원+@' 규모의 자산매입 프로그램을 가동하기로 했다.

금융위원회는 11일 홍남기 경제부총리 겸 기획재정부 장관 주재로 열린 제6차 비상경제중앙대책본부 회의에서 이 같은 방안을 의결했다고 밝혔다.

이번 프로그램은 캠코채 발행을 통해 2조원 이상 규모로 추진된다.

정부는 이를 위해 3차 추가경정예산안에 캠코의 지원 여력 확보를 위한 500억원의 현금출자를 반영할 방침이다.

또 캠코채 추가 발행에 따른 부채비율 상승을 중장기 재무관리계획에 반영하고, 안정적인 캠코채 발행 및 적정 부채비율 유지를 위한 현물출자를 검토할 계획이다.

아울러 자산의 특성별 투자기간 차등화 등을 통해 회수한 자금을 재투자해 추가 지원여력도 확보한다는 구상이다. 민간 참여 자산은 단기로, 캠코 단독 매입시 중장기로 운영하는 식이다.

지원 대상은 대기업과 중소ㆍ중견기업을 포괄한다. 자산매각 시장 형성이 어려운 시장실패 영역보완에 1차로 목적을 두고 지원 대상을 선정할 방침이다.

대기업의 경우 재무구조 개선 기업, 채권단 지원 요청 기업 등 자구노력 및 선제적 자금수요가 큰 곳을 우선 지원하게 된다. 중소ㆍ중견기업의 경우 개별 수요에 맞게 폭넓게 지원할 예정이다.

정부는 객관적이고 균형적인 가격 책정을 위해 회계법인 등 외부 전문기관을 활용해 자산 유형, 매입 방식 등에 따른 가격 산정 기준을 마련하기로 했다. 감정평가액, 평균낙찰률, 매각기업의 의견 등을 종합적으로 고려하겠다는 것이다.

정부는 매입 자산의 특성과 기업의 수요를 감안해 매입 방식과 투자 기한, 운용 방식을 정하는 등 다양한 인수전략을 운영하기로 했다.

정부는 아울러 캠코가 민간자본과 협업할 수 있는 플랫폼을 마련한다는 계획이다.

이에 따라 기업 구조조정 시장에서 마중물 역할을 하는 기업구조혁신펀드 및 채권단 등과 협업체계를 구축하기로 했다. 캠코, 기업구조혁신펀드, 채권단, 사모펀드, 연기금 등과의 정보공유 및 공동 투자를 모색한다는 것이다.

또 캠코가 운영하는 기업구조혁신센터를 기업자산에 대한 수요자와 공급자간 정보공유 및 매칭 지원 플랫폼으로 활용한다.

기업과 자본시장의 투자자 정보를 모아 기업에겐 투자 유치를, 투자자에게는 투자처 발굴을 지원하는 '기업구조조정 마켓 플레이스'를 형성한다는 생각이다.

정부는 이달 중 사전 시장수요 조사를 진행하고 세부 프로그램을 마련할 계획이다.

3차 추경안의 국회 처리를 전제로 다음 달 중 자산매입 신청 접수를 받고 프로그램을 가동하는 게 목표다. 추경안의 통과가 늦어지더라도 캠코채를 우선발행해 자산매입을 추진한다.

정부는 자산매각 수요가 2조원을 넘을 경우 규모 확대나 기간산업안정기금과의 역할 분담 등의 방안을 검토하기로 했다.

