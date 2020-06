한화그룹, 친환경 숲 조성 통해 기후변화 적극 대응

[아시아경제 황윤주 기자] 한화 한화 000880 | 코스피 증권정보 현재가 27,050 전일대비 1,900 등락률 -6.56% 거래량 4,514,868 전일가 28,950 2020.06.10 15:30 장마감 close 그룹이 그룹의 대표적인 친환경 사회공헌 활동 프로그램 중 하나인 ' 한화 한화 000880 | 코스피 증권정보 현재가 27,050 전일대비 1,900 등락률 -6.56% 거래량 4,514,868 전일가 28,950 2020.06.10 15:30 장마감 close 태양의 숲' 캠페인을 통해 기후변화에 적극 대응해 나가고 있다.

'한화 태양의 숲'은 한화그룹이 지난 2011년 사회적 기업인 트리플래닛과 파트너십을 맺고 기후변화 대응을 위해 국내외에 친환경 숲을 조성해온 활동이다. 지난 2012년 몽골 토진나르스 사막화 방지숲을 시작으로 중국, 한국 등에 지금까지 총 7개의 숲을 조성했으며, 이를 모두 더하면 약 133만㎡의 면적(여의도 면적의 약 4.6배)에 약 50만 그루의 나무를 심었다.

이렇게 조성된 숲은 해당 지역의 사막화 방지, 수질 정화, 대기 정화, 토사유출 방지와 같은 효과를 거두고 있다. 몽골에서는 무단벌목과 방화로 인한 사막화 때문에 고향을 떠나야만 했던 주민들이 한화 태양의 숲 조성 이후 다시 돌아와 산림관리원으로 생계를 이어나가는 등 지역 주민들의 삶에도 실질적인 변화를 가져왔다.

'한화 태양의 숲'이 더욱 특별한 또 다른 이유는 태양광 양묘장에 있다. 일반 묘목장에서 묘목을 키우기 위해선 전기가 사용되는데 그 전기는 대부분 화석연료로 생산되어 탄소를 배출한다. 반면, 태양광 양묘장은 태양광 에너지로 키우기 때문에 더욱 친환경적으로 숲을 조성할 수 있다. 2호숲을 시작으로 '한화 태양의 숲'은 태양광 양묘장에서 키운 묘목을 활용하여 숲을 조성해왔다.

'한화 태양의 숲'을 통해 한화그룹은 사막화, 황사, 미세먼지와 같은 환경 문제에 대한 해결책을 제시하고, 일반 대중들의 참여를 유도해 환경 문제에 대한 공감과 의식 제고를 꾀했다.

이런 노력의 결과로 '한화 태양의 숲' 캠페인은 태양광 발전을 활용해 묘목을 키워 사막화 방지 활동을 한 세계 최초 기업 사례로 지난 2011년 UN사막화방지협약(UNCCD) 총회에서 모범사례로 소개된 바 있다.

이 밖에도 코로나19로 대면접촉 보다는 디지털 공간을 통한 소통이 확대되고 있는 점을 고려해 캠페인 전용앱인 ‘태양의 숲(SOLAR FOREST)’을 런칭 했다. 가상의 공간에서 원하는 식물을 선택해 키울 수 있는 게임 형태의 앱이다. 태양광패널 에너지를 채워 식물을 다 키우면 ‘정원심기’가 활성화 돼 다양한 테마의 정원을 만들 수 있으며, 정원이 완성되면 ‘정원 기부하기’가 활성화된다. 기부하기를 선택하면 정원을 기부하는 다른 기부자들과 함께 ‘모두의 숲’ 조성에 참여할 수 있다.

하나의 정원에 9개의 식물을 심을 수 있으며, 정원 1개가 기부될 때마다 모두의 숲 높이도 1층씩 올라간다. 기부 참여자가 많을수록 숲의 높이도 올라간다. 한화그룹은 모두의 숲으로 조성된 층 높이에 따라 내년에 계획 중인 '8호 태양의 숲' 조성 규모를 결정할 예정이다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr