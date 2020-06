남원시, “근·현대 유품이나 자료 구입합니다~”

[아시아경제 호남취재본부 박노식 기자] 남원시(시장 이환주)는 6월부터 8월 31일까지 두 달간 남원 근현대 유물(자료)을 공개 구입한다고 10일 밝혔다.

구입하려는 유물은 지금은 사라진 남원의 옛 풍경을 비롯해 재래시장과 극장 등에서의 추억과 생활모습을 담은 유물로 1894년부터 현재까지 사진과 문서, 서적, 물품, 박물 등 각종자료다.

유물이나 자료를 매도할 개인소장자와 문화재 매매업자, 법인단체 등은 시 홈페이지 고시공고에서 관련 서류를 내려 받아 작성한 후 접수하면 된다.

시는 접수된 유물에 대해 남원다움관 수집평가위원회 심의를 거쳐 구입하며 구입대상에서 제외된 물품은 본인에게 즉시 반환할 예정이다.

구입 확정 유물은 남원다움관 전시와 역사자료로 활용?보존된다.

이환주 시장은 “이번 남원다움관 유물 공개구입을 통해 우리가 살았던 지역의 삶과 추억을 조명하고 역사를 보존할 수 있도록 하겠다.”고 말했다.

호남취재본부 박노식 기자 sd2481@asiae.co.kr