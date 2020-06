농촌돕기 나선 DGB금융그룹, 문경 농산물 구매 '기부 약정'

[아시아경제 영남취재본부 강우권 기자]DGB금융그룹은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 인해 일손 부족 등의 어려움을 겪고 있는 농촌 지역을 돕기 위해 문경시 영순면 포내2리를 방문, 봉사활동을 실시했다고 10일 밝혔다.

DGB대구은행 문경사랑봉사단과 지역 대학생들로 구성된 With-U대학생 봉사단 등 50여명은 인근 고구마 밭과 마늘밭을 방문해 농촌 일손 돕기 활동을 펼쳤다.

봉사활동 후에는 코로나 19로 인해 유통에 어려움을 겪고 있는 농산물 판매에 도움을 주고자 문경시청에서 문경 농산물을 구매하는 농산물 구매 약정식을 가졌다. 이날 구매한 쌀과 양파, 마늘, 표고버섯 가루 등은 문경지역의 사회복지 기관에 기부될 예정이다.

DGB대구은행은 대구·경북 각 5억원씩 총10억원 지원에 이어 임직원 자체 모금 1억원 전달, DGB금융그룹 임직원 5000만원 전달 등 성금 지원과 함께 코로나19 극복 농촌일손돕기, 임직원 헌혈 등의 다양한 봉사활동을 진행해 오고 있다.

김태오 회장은 "코로나19로 인해 농촌 일손 부족과 농산물 판매부진이 지속되는 상황에서 도움을 드리고자 봉사단원들의 농촌 봉사활동을 실시했다"며 "어려움을 겪고 있는 지역에 대한 다양한 지원을 지속하겠다"고 전했다.

영남취재본부 강우권 기자 kwg1050@asiae.co.kr