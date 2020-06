다도해해상국립공원서 ‘백서향 군락지’ 첫 발견

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 국립공원공단 다도해해상국립공원서부사무소(소장 이천규)는 우리나라 남부지방 일원에서 드물게 자라는 토종 자생식물인 백서향(Daphne kiusiana Miq.)의 군락지를 최초 발견했다고 10일 밝혔다.

백서향은 지구 온난화·환경오염 등으로 개체 수가 감소되고 있는 종으로 우리나라 및 일본 남부지방에서 자란다.

팥꽃나무과에 속하는 높이 1m 정도의 키 작은 나무로 수명은 30여 년이다. 꽃은 2~3월에 피고 백색이며, 열매는 약8㎜ 크기로 주홍색 알 모양이다.

우리나라에서는 주로 제주도에서 서식하며, 내륙에서는 단지 몇 군데에서만 관찰되는 종이다.

이번 생태계 조사에서 확인된 백서향은 키와 몸피가 작고 달걀형의 열매가 맺혀 있었으며, 일정한 구역 내 집단이 아닌 띄엄띄엄 산촌(散村)의 인가처럼 흩어져 서식하고 있었다.

오창영 다도해해상국립공원서부사무소 해양자원과장은 “서식개체가 적은 고유종 식물인 백서향의 유전자원을 수집해 자생지 복원과 서식지 보전 등 체계적인 관리방안을 마련하겠다”고 말했다.

