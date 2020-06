호주 통상장관 "중국 유학생 떠나면 호주 경제 심각한 타격"

[아시아경제 이현우 기자] 중국정부가 호주에 대한 경제 보복조치로 중국 유학생들의 호주유학과 여행 자제 조치를 내놓으면서 호주 정부가 크게 긴장하고 있다. 호주에서 최소 우리 돈 10조원 이상의 외환유입을 이끄는 중국 유학생이 감소할 경우, 앞서 소고기 수입금지, 보리 관세 부과 등 조치보다 훨씬 큰 타격이 될 전망이다.

BBC 등 외신에 따르면 10일 사이먼 버밍엄 호주 통상투자관광부 장관은 중국 교육부가 호주 내 중국인에 대한 인종차별을 이유로 중국 유학생들의 호주유학 및 여행 자제 조치를 내린 것에 대해 "중국정부의 인종차별 주장은 근거없는 이야기"라 반박했다. 이어 "중국 유학생들의 수가 줄어들면 호주 경제는 큰 타격을 입을 것이며 대학들도 피해를 입을 것"이라고 설명했다.

호주에서 매년 해외 유학생들의 유입을 통해 들어오는 외환 규모는 380억 호주달러(약 31조원)에 달하는데 호주에 들어와있는 유학생 44만여명 중 중국인 유학생은 37% 정도다. 단순 계산해도 중국 유학생을 통해 우리돈 10조원 이상을 벌어들이는 셈이다. 호주 시드니 대학에서는 중국 유학생들이 대거 철수할 경우, 호주의 대학들이 입을 손실이 향후 2년간 최소 120억 호주달러에 달할 것으로 보고 있다.

중국은 스콧 모리슨 호주 총리가 지난 4월 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 발생지와 관련 중국에 대한 국제적 조사를 요구한 이후 소고기 수입금지와 호주산 보리에 대한 관세 부과 등 호주에 대한 보복조치들을 내놓고 있다.

