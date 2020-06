[아시아경제 호남취재본부 고민형 기자] 전북경찰청장(치안감 조용식)은 호국보훈의 달을 맞아 전북보훈단체지부장들을 10일 초청해 오찬간담회를 열었다.

이번 간담회는 나라를 위해 희생하고 국가와 지역사회 발전을 위해 노력한 보훈단체장들에게 감사의 마음을 전하기 위해 마련됐다.

이 자리에는 이의산 특수임무유공자회 전북지부장 등 9개 단체 지부장들이 참석해 조용식 전북청장과 애로사항 및 건의사항을 전달하는 소통의 시간을 가졌다.

조용식 전북청장은 “지금의 대한민국이 있는 것은 국가와 민족을 위해 헌신하신 국가유공자 및 보훈가족의 숭고한 희생정신이 있어 가능했다”며 “국가유공자와 보훈가족들이 영예롭고 자긍심을 가질 수 있도록 경찰에서 도와 줄 수 있는 부분에서는 최선을 다해 지원, 노력을 아끼지 않겠다”고 말했다.

호남취재본부 고민형 기자 gom21004@asiae.co.kr