경북도, '전국체전 1년씩 순연' 대정부 건의 … 사상 첫 연기 기록될 듯

전쟁으로 취소된 적 있지만, 연기된 사례는 전무

문체부 차관 "차기 개최지 등 의견 수렴해 결정"

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] "전례 없는 엄중한 상황과 지역민들의 열망을 감안해 전국체전이 정상 개최될 수 있도록 1년씩 순연(順延)이 필요합니다"

올해 전국체전을 관장해야 하는 경상북도의 이철우 도지사가 10일 오전 국무총리 주재 중앙재난안전대책본부 영상회의에서 '제101회 전국체전' 1년 연기를 정부에 건의했다.

보건복지부, 질병관리본부 등 방역당국의 빠른 판단과 함께 문화체육관광부가 이를 바탕으로 신속한 결정을 내려줄 것을 요청했다. 올해 101회를 맞는 우리나라 전국체전은 전쟁으로 취소된 적은 있지만, 연기된 사례는 한 차례도 없다. 취소된 사례는 중일전쟁(1938~44년)때와 6·25전쟁 첫 해인 1950년이다.

이에 대해 오영우 문체부 제1차관은 "국민과 선수의 안전이 최우선이다. 방역당국, 차기대회 개최 시·도, 대한체육회 등 관련 기관의 의견을 수렴해서 조정해 보겠다"고 답변했다고 경북도는 전했다.

이 도지사의 이번 건의에는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 최대 피해지역으로서 전국체전 1년 순연을 통한 정상개최로, 국민화합·위기극복·경제회복을 다짐하자는 대구경북 시·도민들의 열망이 반영됐다는 게 경북도의 설명이다.

올해 전국체전 개최 중심지인 구미시의 경우 대기업이 떠나고 일자리가 줄면서 오랜 경기침체로 지역사회 전반에서 어려움을 겪고 있지만, 전국체전 정상개최가 지역발전의 새로운 전기가 될 것이라는 기대 또한 부풀어져 있던 상황이었다.

경북도 관계자는 "올 10월 감염병 2차 대유행 가능성이 높고, 연내 코로나19 백신 및 치료제 보급이 불투명하다는 일관된 경고가 나오고 있다"면서 "코로나19 팬데믹 선언 이후, 제32회 도쿄 올림픽은 물론 각종 국제스포츠행사도 연기되고 있는 점을 감안해야 한다"고 체전의 연기 필요성을 역설했다.

한편, 올해 전국체전은 오는 10월 8일부터 14일까지 7일간 구미시민운동장 등 12개 시·군 71개 경기장에서 17개 시·도와 18개국 해외동포 선수단 3만여 명이 참여한 가운데 치러질 예정이다. 내년도 이후 전국체전은 울산(2021년), 전남 목포(2022년), 경남 김해(2023년), 부산(2024년) 순으로 이미 정해져 있다.

