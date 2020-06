주한 중국대사 "중국판 뉴딜 8262조 투자, 韓기업에 기회"

[아시아경제 이창환 기자] 싱하이밍 주한 중국 대사가 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 충격을 극복하기 위한 중국판 뉴딜에 향후 5년간 48조6000억위안(약 8262조원)을 투자할 것이라고 10일 밝혔다.

싱 대사는 이날 대한상공회의소가 개최한 주한 외국 대사 초청 웹세미나(AMB Insights)에서 '중국 양회 이후 한중 관계 전망'이라는 주제로 발표하며 이같이 말했다.

싱 대사에 따르면 중국은 5G 이동통신, 인공지능(AI) 등 정보통신과 첨단 기술 분야 기반시설을 확충하는 프로젝트를 포함한 뉴딜에 올해만 8조위안(약 1360조원)을 투입하는 등 향후 5년 동안 48조6000억위안 규모의 예산을 쏟아부을 예정이다.

그는 "투자 방식ㆍ주체, 시장 개방성 등이 이전과 다른 경제 계획"이라며 "한국 기업에 커다란 기회가 될 수 있어 많은 관심을 바란다"고 말했다.

또한 싱 대사는 한중 양국이 실질적인 협력 증진 노력을 한다면 시진핑 중국 국가주석의 한국 방문이 자연스럽게 성사될 것이라고 밝혔다.

그는 "올해 상반기부터 추진 중인 시 주석의 한국 방문은 양국 정부 간 협의가 진행되고 있다"며 "양국이 실질적인 교류와 협력 증진을 위해 노력하려는 분위기가 조성된다면 자연스럽게 성사될 것"이라고 말했다.

이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr