LGU+, 보안강화 새 암호기술 개발…고객전용망에 적용

[아시아경제 김흥순 기자] LG유플러스 LG유플러스 032640 | 코스피 증권정보 현재가 13,100 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 13,100 2020.06.10 08:57 장시작전(20분지연) close 는 서울대학교 산업수학센터, 크립토랩과 함께 양자내성암호(PQC) 기술을 개발해 고객전용망장비(광통신전송장비)에 적용했다고 10일 밝혔다. 이는 세계 최초로 고객전용망 장비에 대한 양자내성암호를 적용한 사례라고 설명했다. 향후 5G 서비스와 유·무선 가입자 서비스에도 양자내성암호 기술이 적용될 예정이다.

양자컴퓨터 시대의 대표적인 보안강화 기술로는 국내에 널리 알려진 양자암호통신 기술과 새로운 영역인 양자내성암호 기술이 있다.

양자암호통신 기술은 양자 물리특성을 통해 암호키를 교환하는 것으로 암호키 교환영역에서 확실한 보안성을 제공할 수 있으나 별도의 양자키 분배장치와 안정적인 양자키 분배 채널이 필수적이다.

양자내성암호 기술은 양자컴퓨터로도 풀어내는데 수십억 년이 걸리는 수학 알고리즘을 활용해 암호키 교환, 데이터 암·복호화, 무결성 인증 등 보안의 주요 핵심요소에 대한 보안 서비스 제공이 가능하다.

LG유플러스 LG유플러스 032640 | 코스피 증권정보 현재가 13,100 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 13,100 2020.06.10 08:57 장시작전(20분지연) close 는 지난해 12월 서울대 산업수학센터, 크립토랩과 '유·무선 양자내성암호 분야 업무협약'을 체결한 뒤 양자컴퓨터로도 뚫지 못하는 암호기술을 개발하는데 협력해왔다.

박송철 LG유플러스 LG유플러스 032640 | 코스피 증권정보 현재가 13,100 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 13,100 2020.06.10 08:57 장시작전(20분지연) close NW기술운영그룹장 전무는 "내년부터 진행될 양자내성암호 표준화에 앞서 별도의 인프라 구축 없이 End-to-End 보안을 적용할 수 있는 사례를 만들어냈다는데 의의가 있다"며 "앞으로 상용화될 다양한 5G 서비스에서도 양자내성암호 기술을 확대해 나가도록 기술개발에 힘쓰겠다"고 말했다.

천정희 서울대 산업수학센터장은 "포스트 양자시대의 암호기술로 각광받는 양자내성암호를 세계 최초로 통신장비에 적용했다는 점에서 매우 뜻깊은 일이라 생각한다"며 "후속 연구를 통해 정보통신분야에 활용되는 암호, 인증, 서명 등을 양자컴퓨터에 안전한 양자내성암호로 대체하고 우리나라가 상용화를 선도할 수 있도록 산업계와 긴밀히 협력해 나가겠다"고 강조했다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr