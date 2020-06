학생 확진자 발생한 인천문학초·남인천여중…19일까지 등교 중지

[아시아경제 박혜숙 기자] 학생이 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확진 판정을 받은 인천 미추홀구 초·중학교 2곳이 열흘간 학교 문을 닫는다.

인천시교육청은 인천문학초등학교와 남인천여자중학교의 등교를 중지하고 이달 19일까지 원격수업으로 전환한다고 9일 밝혔다.

시교육청은 이날 오전 학생의 확진 사실을 통보받은 뒤 인천시, 인천남부교육지원청, 해당 학교와 협의해 이같이 결정했다.

방역 당국은 해당 학교 2곳을 폐쇄하고 운동장에 워크 스루(Walk through) 선별 진료소를 설치해 재학생 등 대상으로 검사를 하고 있다. 학생과 교직원을 포함한 검사 대상은 각각 인천문학초 380명, 남인천여중 318명이다.

앞서 이날 인천 미추홀구에 사는 A(71)씨의 일가족 4명과 모 요양원 입소자 B(75·여)씨 등 모두 5명이 코로나19 양성 판정을 받았다.

일가족 중에는 인천문학초와 남인천여중에 재학 중인 A씨의 손녀 2명이 포함됐다.

