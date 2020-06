기정원, '스마트 R&D' 지원 강화 조직개편

[아시아경제 김대섭 기자] 중소기업기술정보진흥원은 포스트 코로나 시대를 대비해 민첩하게 중소기업 연구개발(R&D)을 지원할 수 있도록 조직개편을 단행했다고 9일 밝혔다.

이번 조직개편을 통해 '프로젝트매니저그룹'을 신설했다. 중소기업 R&D 지원 사업의 정책수립, 조사연구, 기술발굴, 대외협력, 성과확산 등 중소기업 기술혁신 전주기를 체계적으로 기획하는 전문가 집단이다.

또 '대외협력기획실'과 '글로벌협력팀'을 신설했다. 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 영향으로 변화되고 있는 산업 구조와 생태계를 한국 중소벤처기업이 주도할 수 있도록 국내외 다양한 주체와의 협력을 지원할 부서다.

특히 빅데이터 분석과 인공지능(AI) 기술을 활용한 스마트 R&D 평가체계로의 전환, 데이터 기반의 투자계획 수립 등 전반적인 평가와 관리역량 향상을 위해 '평가총괄기획실'과 '통계분석팀'도 신설했다. 연구비 부정사용 방지대책 수립과 점검, 불법 브로커 방지를 전담할 '부정사용신고센터'도 가동한다.

이재홍 기정원 원장은 "이번 조직개편을 통해 혁신 중소벤처기업이 글로벌 밸류체인, 한국형 뉴딜에서 주역이 될 수 있도록 가장 가까이에서 항상 살펴보고 지원하는 중소기업 R&D 전문기관이 되겠다"라고 말했다.

