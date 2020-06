전주시, 에너지 자립 도시로 거듭나기 위해 ‘두 팔 걷어…’

[아시아경제 호남취재본부 고민형 기자] 전주시가 친환경 에너지 자립 도시로 거듭 날 움직임을 보이고 있다.

시는 ‘에너지디자인 3040’ 구현을 통한 에너지 자립도시를 구축하기 위해 지난 3월 개소한 민간분야 컨트롤타워인 에너지센터를 중심으로 사업을 본격화한다고 9일 밝혔다.

‘에너지디자인 3040’은 2025년까지 에너지 자립률을 30%, 전력 자립률을 40%까지 달성하기 위한 프로젝트다.

대표적으로 시는 노후 건물 리모델링시 적게는 25%에서 많게는 65%까지 에너지를 절감할 수 있는 ‘그린리모델링 시범사업’을 추진키로 했다.

이는 많은 비용이 들고 환경피해가 발생되는 전면보수나 재건축 보다는 에너지 효율을 최대한 높이는데 초점을 둔 리모델링을 진행하겠다는 것이다.

이를 위해 시는 우선 서노송동 지역의 건축물을 대상지로 정해 노후 창호를 교체하고 단열성능과 냉난방설비, LED 조명을 개선하는 등 친환경건축물로 탈바꿈시킨 뒤 사업을 확대해 나가기로 했다.

또 여름과 겨울철 에너지 사용량이 급증하는 문제를 해소하기 위해 가정과 상가 69개소에 열차단 필름과 어닝(차양), 실링팬(천장형 선풍기) 등 에너지 고효율제품 설치를 지원하는 사업을 추진키로 했다.

시는 이와 함께 오는 10월까지 완산생활체육공원 내 주차장에 100㎾ 규모의 태양광 발전시설을 설치, 운영해 에너지 사업기금으로 확보키로 했다.

시는 태양광 발전사업을 통해 연간 2000여만 원의 수익을 올려 에너지를 절감할 수 있는 사업들에 재 투자할 계획이다.

또 수익공유형 태양광 발전사업인 시민햇빛발전소도 확대하고 시민들에게 1달 간 전기자전거를 대여해주는 전기자전거 체험단을 운영키로 했다.

민선식 전주시 복지환경국장은 “에너지센터가 본격적인 운영을 위한 준비를 마친 만큼 에너지 자립도시로 나아갈 수 있는 기반을 구축하는 데 가속도를 낼 것”이라고 말했다.

