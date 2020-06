우혜림 "결혼자금 2억... 원더걸스 활동 기간에 비해 많이 못 모아"

[아시아경제 민준영 인턴기자] 아이돌 그룹 '원더걸스' 출신 우혜림이 자신이 모아둔 결혼 자금을 공개했다.

8일 방송된 MBC 예능 프로그램 '부러우면 지는거다'(부럽지)에서는 우혜림과 신민철 커플이 출연해 결혼 준비를 하는 모습이 공개됐다.

이날 방송에서 신민철은 "집을 구하려면 솔직히 이야기해야 한다. 서로가 얼만큼 모았고 합쳤을 때 얼마인지 알아야 한다"라고 운을 뗐다.

이어 그는 "나는 지금 동원할 수 있는 돈이 2억~3억원 정도 있다"라고 밝혔다.

우혜림은 "내가 지금 살고 있는 집의 전세금을 오빠랑 1억5000만원씩 냈다. 그 돈에 다른 돈까지 합치면 2억원 정도다"라고 말했다.

그러면서 "원더걸스로 활동한 시간에 비해서 돈을 못 모은 것 같다. 원더걸스라고 하면 당연히 건물 몇 채는 가지고 있을 거라고 생각하지 않느냐"라며 "하지만 나는 원더걸스가 한창 돈 많이 벌고 잘 나갈 때 없었고, 이후에 미국 활동을 할 때부터 합류했다"라고 말했다.

이어 "물론 내 나이에 비해 많이 모은 거지만 건물을 살 정도는 아니다"라며 자신의 경제 상황을 고백했다.

이에 신민철은 "그동안 학비나 모든 걸 스스로 해결하지 않았느냐"라며 "부모님께 해달라고 안 하는 모습에 내가 한 번 더 반했었다. 충분히 잘했다"라고 위로했다.

