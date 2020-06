학교급식 육우의 품질 향상과 육우 인식개선, 홍보 등에 협력

[아시아경제 박종일 기자] 서울시농수산식품공사(사장 김경호)는 지난 4일 오전 11시 서울친환경유통센터(이하 '센터')에서 육우자조금관리위원회와 학교급식에 공급되는 육우의 품질향상과 육우에 대한 인식개선, 홍보 등에 적극 협력키로 하고 MOU를 체결했다.

센터와의 업무협약 주요 내용은 학교급식에 공급되는 육우의 품질향상과 육우의 소비촉진 및 홍보, 조사연구 등을 위해 공동으로 노력한다는 것이다.

정준태 센터장은 "이번 업무협약을 통해 앞으로 육우의 학교급식 품질이 한 단계 높아질 수 있는 계기가 될 것으로 희망한다"라고 밝혔다.

