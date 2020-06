에프엑스 엠버, 악성루머에 경고… "임신 안했으니 입 닫아"

[아시아경제 김수완 기자] 그룹 f(x) 멤버 엠버가 자신을 둘러싼 악성 루머와 관련해 경고했다.

엠버는 지난 6일 자신의 인스타그램을 통해 영문으로 된 장문의 글을 게재했다.

엠버는 "진실을 원한다면 추측을 그만둬라. 나는 오랫동안 내가 완벽하지 않고, 실수를 해왔다고 말했고, 진심으로 사과하며 더 나아지려고 노력한다"라고 밝혔다.

이어 "그런데 난 더 이상 친절하게 하지 않겠다. 난 더 이상 날 증오하는 이들이 왜곡해서 말하는 것들에 대해 설명하려고 시간을 낭비하지 않겠다"라고 경고했다.

그러면서 "나를 믿든, 믿지 않든 상관하지 않겠다. 날 싫어하거나 믿지 않는다면 팔로우를 취소해라. 네 에너지를 더 생산적인 것에 초점을 맞춰라"라며 "나는 단지 BLM(Black Lives Matter)에 대한 이야기를 하고 싶었다. 진지한 대화를 나누지 않을 생각이면 더 이상 오지 마라"라고 목소리를 높였다.

끝으로 그는 "나는 지금 임신하지 않았으니 입을 다물어라"라고 경고했다.

김수완 기자 suwan@asiae.co.kr