서대문자연사박물관 어린이 도슨트 동영상으로 전시 해설

자원봉사 어린이 17명, 태양계와 우주배경복사 등 17개 주제로 해설 맡아

[아시아경제 박종일 기자] 서대문자연사박물관(관장 이남숙)은 박물관 관람을 원하는 어린이들과 전시 해설 참여를 희망하는 어린이 도슨트를 위해 ‘전시물 해설 동영상’을 제작해 홈페이지에 게시했다.

도슨트(docent)란 전시해설 자원봉사자를 뜻한다. 박물관은 어린이 관람객들의 눈높이에 맞는 보다 친근한 전시 해설이 이뤄질 수 있도록 2008년부터 ‘어린이 도슨트’ 제도를 운영해 오고 있다.

매년 초 자연사(自然史)와 박물관에 관심 있는 초등학교 4학년에서 중학교 3학년까지의 학생을 대상으로 희망자를 모집해 선발, 교육하는데 현재는 35명의 어린이 도슨트가 있다.

하지만 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)로 박물관이 휴관 중이고 개관을 해도 대면으로 진행되는 어린이 도슨트 활동은 당분간 재개하기 어려울 전망이어 이 같은 콘텐츠를 준비했다.

희망하는 어린이 도슨트 17명이 자신이 안내할 박물관 내 전시물을 선택하고 담당 학예사와 논의한 후 직접 대본을 작성했다.

촬영은 도슨트 1명씩 박물관에 입장해 코로나19 안전수칙을 지키며 진행됐다.

어린이 도슨트 해설 영상은 서대문자연사박물관 홈페이지 새소식란과 유튜브(‘어린이 도슨트’로 검색)를 통해 볼 수 있다. 각 편당 2~4분 정도의 분량이며 자막도 곁들여져 시청 편의를 더욱 높였다.

지난달 말부터 태양계, 목성, 화성, 우주의 역사, 우주배경복사, 판구조론에 관한 영상들이 올라 있으며 순차적으로 총 17편이 제공될 예정이다.

이남숙 서대문자연사박물관장은 “특히 어린이와 청소년들이 시청하면 자연계에 대한 이해와 흥미를 높이는 데 많은 도움이 될 것”이라고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr