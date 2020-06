속보[아시아경제 허미담 기자] 삼성 경영권 승계 과정에서 각종 불법행위에 관여한 혐의로 구속영장이 청구된 이재용 삼성전자 부회장에 대한 구속심사가 8일 법원에서 진행 중인 가운데 시민단체들이 이 부회장에 대한 엄벌을 촉구했다.

민주사회를 위한 변호사모임(민변)과 참여연대는 이날 서울 서초구 민변 회관에서 기자회견을 열고 "이재용 부회장은 기업의 건전한 경영과 정의로운 사회 구현에 해악을 끼치는 범죄를 저지른 혐의가 있다"며 이같이 주장했다.

