[아시아경제 이민지 기자] 소리바다 소리바다 053110 | 코스닥 증권정보 현재가 550 전일대비 9 등락률 -1.61% 거래량 1,346,833 전일가 559 2020.06.08 15:30 장마감 close 는 8일 손지현씨가 일신상의 이유로 대표이사직에서 물러남에 따라 조호견씨로 변경됐다고 공시했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr