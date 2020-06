[아시아경제 호남취재본부 고민형 기자] 익산시보건소가 코로나19 장기화와 하절기 장마·태풍에 대비해 음압 컨테이너형 선별 진료소를 제작 설치, 본격 운영에 돌입했다고 8일 밝혔다.

선별진료소는 가로10m, 세로3m, 높이3m 규모에 역학조사 1실, 워킹스루 3실, 검체보관 1실, 진료실로 구성됐다.

각 공간에 음압과 냉난방 시설, 해파 필터 공기 정화기능을 모두 갖춰 방문자와 의료진을 감염으로부터 보호할 수 있다.

따라서 환자와 의료진 직접적인 접촉을 차단하고 안전하게 검체 채취할 수 있으며 보호복 착용도 필요 없어져 의료진의 더위와 피로 해소에도 기여하게 된다.

한명란 보건소장은 “안전한 검사 시스템 도입으로 보건소 의료진 근무 여건 개선과 선별 진료소 방문 시민들이 간편하게 검사받을 수 있도록 최선을 다 하겠다”고 말했다.

