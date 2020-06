전경련 "한-인도 CEPA 개정 협상 조속히 마무리 돼야"

[아시아경제 이창환 기자] 전국경제인연합회가 한-인도 포괄적 경제동반자 협정(CEPA) 개정 협상의 조속한 마무리와 연내 발효를 요청했다.

전경련은 9일 서울 여의도 전경련 컨퍼런스센터에서 스리프리야 란가나탄(Sripriya Ranganathan) 주한 인도대사를 초청해 기업인 조찬간담회를 개최했다고 밝혔다.

간담회에서 권태신 전경련 부회장은 한-인도 CEPA 개정 협상의 조속한 마무리와 연내 발효가 필요하다고 강조했다.

한국과 인도 양국은 2016년 6월 개선 협상 개시 이후 7차례 공식협상 등을 통해 기존 한-인도 CEPA 개선방안을 논의해 왔으며 2018년 7월 양국 정상회담을 계기로 조기에 개정 협상 성과를 내자는 합의에 이른 바 있다.

한-인도 CEPA의 주요 내용은 상품 양허개선(우리측 : 망고, 농수산가공품 등, 인측 : 석유화학제품, 가공식품 등)과 서비스 개방 확대(문화·체육분야 등), 원산지 기준완화 등이다.

한국과 인도는 각각 세계 11위, 7위의 경제 대국이지만 지난해 양국 간 교역액은 약 200억달러에 머물러 있다. 특히 코로나19로 인해 올해 들어 1~4월까지 교역규모는 전년 동기대비 약 8.3% 감소했다.

권 부회장은 인도정부의 대한국 수출품에 대한 수입규제를 완화해 달라고 건의했다. 인도는 지난해 말 기준으로 한국의 수출품에 대해 총 32건의 수입규제 조치를 부과 또는 조사하고 있다.

이는 인도가 한국 수출품에 대해 미국 다음으로 많은 수입규제 조치를 부과하는 것이다. 특히, 지난 한 해에만 반덤핑, 상계관세, 세이프가드 등 총 12건의 신규 조사를 개시하는 등 수입규제를 강화하고 있다.

권 부회장은 코로나19로 인해 인도 내 투자환경이 더욱 어려워졌다며 최소한 지난해 이전 수준으로 수입규제조치가 동결될 수 있도록 관심과 지원을 요청했다.

또한 인도에 투자했거나 진출한 우리 기업인들이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 인해 인도 입국이 제한되고 있다며 인도 내 코로나19 상황이 어느 정도 진정된 이후에는 지난 5월부터 한중간 이뤄진 ‘패스트트랙(신속통로)’처럼 한국 기업인에 대한 인도의 입국절차도 간소화되기를 바란다고 건의했다.

권 부회장은 코로나19에 따른 인도전역 봉쇄조치로 현지 한국기업들의 생산활동이 중단되는 등 많은 어려움이 있음을 언급하며, 진출기업 피해 최소화를 위한 인도정부의 배려와 함께, 피해기업 지원 시 한국 기업에 대해 인도기업과 동등한 대우를 해 줄 것을 대사에게 요청했다.

한편 스리프리야 란가나탄 주한인도대사가 ‘포스트 코로나 시대의 인도 비즈니스 환경’에 대해 기조연설을 했다. 이날 간담회에는 윤도선 CJ대한통운 부사장, 정지호 신한은행 부행장 등 인도 투자, 진출에 관심이 있는 기업인 등 15명이 참석했다.

이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr