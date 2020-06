욕·성희롱·신세 한탄까지 … 30명이 1년간 허위신고 9500건

[아시아경제 영남취재본부 강샤론 기자] 경남지방경찰청은 상습 112 허위신고자를 집중적으로 단속해 1명을 구속하고 6명을 불구속 입건했다고 8일 밝혔다.

경남 경찰은 올해 4월 13일~5월 31일까지 49일 동안 상습 112 허위신고자를 집중적으로 수사했다.

단속 결과 A(74) 씨를 구속하는 등 총 7명을 거짓 신고 등 혐의로 입건했으며 즉결심판 청구 5명, 경고 18명 처분을 내렸다.

허위신고자 중 50·60대가 16명으로 가장 많았고 40대(7명), 20·30대(4명), 70대(3명) 등 순이며 남자는 24명, 여자는 6명이었으며 술에 취해 허위신고한 사람은 10명이었다.

이번에 단속된 30명이 지난 1년간 허위 신고한 건수 1만 9500여 건에 달했다.

112에 전화해 욕이나 성희롱, 신세 한탄을 하거나 장난을 치는 등 이들의 허위신고 유형도 다양했다.

주요 사례를 살펴보면 구속된 A 씨의 경우 작년 4월부터 올해 3월까지 112에 전화해 욕설하는 등 약 430차례에 걸쳐 허위신고를 했다.

또 지난달 5일 창원 마산합포구 한 파출소에서 술에 취해 난동을 피우다 담당 형사의 얼굴에 뜨거운 커피를 뿌리기도 했다.

경찰 관계자는 "허위신고로 인해 도움이 필요한 국민에게 큰 피해가 갈 수 있다"며 "상습·악성 허위신고자에 대해서는 무관용 원칙을 적용해 엄정 대응하겠다"고 말했다.

영남취재본부 강샤론 기자 sharon79@asiae.co.kr