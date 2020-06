경기경제과학원, 시제품 제작소 7곳 운영

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도경제과학진흥원이 도내 중소ㆍ벤처기업과 예비창업자들의 시제품 제작 고민을 단박에 해결해 줄 '시제품 제작소'를 운영한다.

경기경제과학원은 고양 등 도내 6개 경기벤처창업지원센터와 안산 Station-G 창업공간 등 총 7개 지역에 시제품 제작소를 개설, 운영에 들어갔다고 8일 밝혔다.

시제품 제작소는 ▲3D프린터(보급형, 산업용) ▲ 레이저커터 ▲3D스캐너 ▲각종 공구 등 시제품 제작을 위한 각종 장비들과 완성된 시제품 사진으로 찍을 수 있는 포토스튜디오를 갖추고 있다.

장비 사용료는 '무료'며, 재료비만 부담하면 된다.

이용은 경기경제과학원 '3D프린팅 통합센터' 홈페이지(www.3dgc.re.kr)에 회원가입한 뒤 온라인 예약하면 된다.

김기준 경기경제과학원 원장은 "시제품을 자유롭게 만들 수 있는 시제품 제작소는 창업자들이나 제품 개발을 준비하는 기업인들 모두에게 매우 유용하다"며 "올해 안에 안양벤처센터에도 시제품 제작소를 추가 구축하는 등 아이디어가 시장성 있는 제품으로 개발될 수 있도록 최선을 다 하겠다"고 강조했다.

