경북에서도 초·중 모든 학년 등교수업 … 중 1~2년은 격주 등교 가능

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경상북도에서도 8일 모든 중학교 1학년 2만2332명과 초등학교 5~6학년 4만2082명이 등교수업을 시작했다. 이에 따라 지난 3일 고등학교 전 학년 등교에 이어 초·중학교 전 학년 등교수업 일정이 마무리됐다.

중학교의 등교수업은 학교 구성원의 협의를 거쳐 학교 내 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)에 대비한 밀집도 완화를 위해 1∼2학년 격주 등교가 가능하다. 모든 학교는 감염병 예방을 위해 학년별로 등교시간과 급식 시간, 휴식 시간 조정 등 학년 간 동선 분리 등 학생 분산을 통해 학생 간 접촉을 최소화하게 된다.

초등학교는 등교하는 학생 수가 증가함에 따라 과대학교와 과밀학급 학생의 안전과 건강, 학습권을 고려해 학교 여건과 구성원의 협의에 따라 격일제, 격주제 등 학교에 최적화된 등교수업 방안을 운영한다. 접촉과 비말 감염을 예방하기 위해 모둠활동과 학교 내 이동수업도 최소화된다.

경북교육청은 모든 학생에 대해 등교 전 매일 건강상태 자가 진단 시스템에 접속하도록 각 학교를 통해 학부모에 통지하는 한편 '코로나19 대응 등교수업·출결·평가·기록 운영 지침 제2판' 안내해 등교수업을 보다 신속·적극적으로 지원하는 데 노력했다.

임종식 교육감은 "도내 모든 학교와 학년의 등교수업이 이뤄짐에 따라 전 교직원이 이른 아침부터 하교까지 긴장의 끈을 늦추지 않고 방역부터 수업과 생활지도를 세심하게 하고 있다"며 "보건당국과 함께 지역사회의 감염병 상황을 면밀히 주시하면서 학교가 학생들에게 가장 안전한 곳이 될 수 있도록 능동적이고 적극적인 대응에 총력을 다하겠다"고 전했다.

