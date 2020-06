KT, 오마이걸·인기 웹툰 웹드라마 '썸툰2020' 선봬

[아시아경제 김흥순 기자] KT KT 030200 | 코스피 증권정보 현재가 25,300 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 25,300 2020.06.08 08:55 장시작전(20분지연) close 가 인기 웹툰 '썸툰'의 에피소드를 오리지널 웹드라마로 제작해 온라인동영상서비스(OTT)와 구독 서비스에 제공한다.

KT는 8일 오후 2시 온라인 제작 발표회를 열고 OTT '시즌'과 실감미디어 서비스 '슈퍼 VR(가상현실)'를 통해 썸툰 2020 티저 영상을 처음으로 공개한다고 밝혔다.

썸툰은 2013년 10월부터 약 6년간 KT의 웹툰 플랫폼 '케이툰'에서 총 600여편의 에피소드가 연재됐다. 썸툰 2020은 인기 아이돌그룹 '오마이걸'의 사연을 토대로 각색한 로맨스 웹드라마로 오는 16일부터 매주 화요일과 수요일 오전 11시 시즌 앱과 슈퍼 VR의 '썸툰x오마이걸관'에서 볼 수 있다. 10대와 20대 시청자들을 공략해 회당 10분 내외의 '숏폼' 형식으로 선보일 예정이다.

KT는 썸툰과 같이 자사가 보유한 원천 지적재산권(IP)을 바탕으로 실력 있는 국내 제작사와 협업해 웹드라마와 영화 등 다양한 콘텐츠를 제작하고 고객들에게 선보이며 콘텐츠 밸류 체인을 확장해나갈 계획이다.

김훈배 KT 커스터머신사업본부장(전무)은 "썸툰 2020은 인기 웹툰을 원작으로 한 검증된 스토리라인과 아이돌, 숏폼, 시청자 참여형이라는 흥행 요소를 고루 갖춘 콘텐츠"라며 "앞으로도 참신하고 다양한 오리지널 콘텐츠를 선보이기 위해 원천 IP 확보를 강화하고, 국내의 우수한 제작사들과 적극적으로 협력하겠다"고 말했다.

