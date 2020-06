코로나19 확산에 더 중요해진 '지역공동체 치안'…방역적 경찰활동 주력

1~5월 2303건 치안문제 논의

코로나19 대응이 가장 많은 317건

사회적 약자 방역·지역 치안 안전망 구축

[아시아경제 이관주 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산 속에서 경찰의 ‘지역공동체’ 치안 활동이 주목을 받고 있다. 지역 맞춤형 방역적 경찰활동에 주력하며 노숙인 등 사각지대의 코로나19 확산을 막는 데 역할을 하고 있다는 평가다.

8일 경찰청에 따르면 올해 1~5월 지역공동체치안 협의체를 통해 전국 255개 경찰서에서 2303건의 치안 문제에 대해 논의하고 해결책을 마련했다. 지역공동체치안 협의체는 매월 2~3회 경찰서 관련 기능(생활안전·수사·여성청소년 등)이 참여해 지역 치안 문제를 논의하고, 매월 1회 경찰서장 회의를 통해 추진현황을 점검하고 중요사안을 결정하는 제도다. 경찰과 지역공동체가 함께 치안 문제를 해결하겠다는 취지다.

특히 코로나19 확산 국면에서 지역·경찰서별 상황에 맞는 방역 대책을 수립하고 방역 안전망에서 소외된 계층에 대한 방역적 경찰활동을 전개했다. 이 기간 협의체가 가장 많이 논의한 안건이 바로 코로나19 대응(371건)이었다.

대표적으로 경기 성남중원경찰서는 관내 노숙인이 밀집한 지하철역 인근 코로나19 감염위험이 증대되자 역사·노숙인지원센터·주민센터 등 관계기관과 협업해 노숙인을 상대로 발열체크·마스크 배부 등을 실시하고, 소독 및 예방적 순찰활동을 전개하고 있다. 서울 성북경찰서는 코로나19에 의한 치안 공백을 최소화하기 위해 협의체를 통해 전 부서 간 역할을 논의하고, 관할 보건소와 협력해 의심 증상 경찰관에 대한 신속 검사 핫라인을 구축했다.

코로나19로 소홀해질 수 있는 지역 치안 안전망 구축에도 협의체가 힘이 됐다. 울산 남부경찰서는 관내 노후건물 및 독거노인 밀집지역에 대해 범죄예방진단, 주민의견 수렴을 통해 안심벨·방범용 폐쇄회로(CC)TV, 보행등 등 안전시설을 설치했다. 코로나19 확산에 제주도 여행객이 상대적으로 늘면서 우도 일대 호객행위·도로 무단점용·교통법규 위반 등이 빈번해지자 제주 동부경찰서는 이에 대한 대책을 마련하고 집중 단속 및 질서유지 활동을 전개하고 있다.

지역주민 의견을 반영한 치안대책도 추진됐다. 인천 연수경찰서는 아파트 단지 내 청소년 비행 문제에 대한 주민 간담회를 통해 합동순찰, LED센서등 설치 등 치안활동을 강화했고, 전북 전주덕진경찰서는 관내 택시 3858대를 신고 요원으로 활용해 주요 신고 기사에게 보상금을 지급하고 착한 마일리지제 입력 등 인센티브를 부여하는 방식을 도입했다.

경찰은 코로나19 상황이 계속되고 있음을 고려해 ‘언택트(비대면)’ 방식의 의견수렴을 활용해 지역 치안에 만전을 기할 계획이다. 경찰청 관계자는 “사회적 약자를 대상으로 방역적 경찰활동 등 안건을 발굴하고 다양한 방식의 주민간담회를 활성화할 방침”이라고 강조했다.

